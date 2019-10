Infortuni: Cisal metalmeccanici, rafforzare controlli negli stabilimenti

Roma, 1 ott. (Labitalia) - Cisal metalmeccanici esprime il proprio cordoglio per la morte di un giovane operaio avvenuta nel reparto 'presse a freddo' dello stabilimento di Fca di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone. "Ancora una volta - sottolinea Fulvio De Gregorio, segretario federale - siamo di fronte a una morte bianca sul lavoro, nonostante le denunce e le richieste di intervento che il sindacato ha ripetutamente avanzato".

"Occorre rafforzare i controlli negli stabilimenti, accertarsi - continua - che la formazione dei lavoratori in ambito sicurezza rispetti in pieno i requisiti di legge. E' il momento delle risposte concrete, le 600 morti sul lavoro avvenute nel 2019 gridano vendetta, e il nuovo governo e tutto il mondo istituzionale non possono non tenerne conto".