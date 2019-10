Startup: Urban Tech Worklab, selezionati 11 progetti per smart city

Roma, 1 ott. (Labitalia) - Con la selezione finale dei progetti che parteciperanno a Urban Tech WorkLab entra nel vivo il programma di pre-accelerazione promosso da LVenture Group e dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova in partnership con Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota. Sono undici le soluzioni innovative che hanno superato il vaglio del team di LVenture Group e degli esperti delle corporate partner tra le venti selezionate per le due giornate di bootcamp conclusive del percorso di screening, partendo da una rosa iniziale di oltre centoquaranta candidature.

Dal miglioramento della mobilità cittadina, anche elettrica, alla rigenerazione verde degli spazi urbani, sino allo sviluppo di tecnologie cleantech per lo smaltimento dei rifiuti e per combattere l’inquinamento atmosferico, i progetti selezionati per Urban Tech WorkLab sono: Alfa Centauri Technology; Besafe Rate; EVtrip; Latitudo 40; Night Citizen App; ReGenius Loci; SiWeGo; Switch; Waste Booking; Wiseair; Wise Robotics. Grazie al percorso di Urban Tech WorkLab - che si avvarrà anche del supporto tecnico di Amazon Web Services, Cariplo Factory e Cisco - i progetti selezionati si struttureranno in startup, sviluppando un Mvp (Minimum Viable Product) che verrà poi presentato nel Grand Finale del programma che si terrà il 17 dicembre presso l’Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs.

Tre finaliste verranno poi selezionate da Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota per realizzare un PoC (Proof of Concept) con il supporto di Cariplo Factory, ricevendo inoltre un ulteriore premio in cash fornito dalla Regione Lazio. Un laboratorio, quindi, per tracciare la via italiana alle smart city: Urban Tech WorkLab consoliderà i progetti selezionati con l’obiettivo di lanciare startup in grado di sostenere il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle città del futuro.