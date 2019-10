Confindustria Abruzzo, al di là annunci capire portata provvedimenti

Pescara, 1 ott. (Labitalia) - "Al di là degli annunci, vorremmo capire la reale portata dei provvedimenti della manovra, per ora non possiamo che stare in stand by". Così il presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, commenta con Adnkronos/Labitalia le anticipazioni sui contenuti della manovra. "La direzione imboccata dal governo - sostiene - sembra quella giusta, in linea con le richieste fatte dal Confindustria, tuttavia 2,5 miliardi di taglio del cuneo fiscale mi sembra una cifra modesta rispetto all'ipotesi che si stava affacciando, inoltre partirebbe dalla seconda metà dell'anno".

"Sul blocco dell'Iva - sottolinea il presidente Ballone - non posso che dare un commento positivo sarebbe poi opportuno che diventasse strutturale".

"Quello che ci preoccupa - avverte - è la diminuzione delle agevolazioni fiscali: vorremmo capire l'impatto che potrebbe avere nel mondo produttivo, in relazione alla diminuzione delle accise dove i costi dei trasporti, ad esempio, lieviterebbero. E' una voce su cui è opportuno che il governo faccia una riflessione".