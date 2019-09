Food: a Franco Pepe il Premio Ambasciatore del Gusto 2019

Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Per aver contribuito, da sempre e in maniera considerevole, al successo dell’Associazione promuovendone la filosofia in Italia e all’estero, interloquendo con le istituzioni e i privati, senza dimenticare mai l’impegno nel formare le nuove generazione e nell’aiutare chi più ha bisogno. Il tutto avendo cucita la divisa degli Ambasciatori sulla pelle. Il Premio Ambasciatore del Gusto 2019 va all’associato Franco Pepe”. Con questa motivazione l’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto ha assegnato ieri sera, per la prima volta, il prestigioso riconoscimento che rende omaggio all’associato che durante gli ultimi dodici mesi si è più distinto in termini di entusiasmo e condivisione degli scopi associativi. Il premio è andato all’Ambasciatore del Gusto Franco Pepe, di 'Pepe in Grani', Caserta.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso della cena annuale, organizzata per la prima volta a Napoli. Nella cornice di Palazzo Caracciolo, 20 cuochi di grande prestigio, 10 Ambasciatori campani e 10 Ambasciatori provenienti da tutta Italia, si sono riuniti per cucinare insieme rivisitando piatti della tradizione campana.

Il ricavato della vendita biglietti della serata, che ha visto anche la partecipazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, con la consorte, andrà a sostenere il progetto 'Fare Formazione' che vede gli Ambasciatori del Gusto concretamente impegnati in prima linea nell’attività didattica per allievi e insegnanti delle scuole alberghiere. Madrina della serata la conduttrice televisiva Tessa Gelisio.