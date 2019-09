Tecno, premiata da European business awards 2019

Milano, 27 set. (Labitalia) - Gli European business awards 2019 premiano Tecno come campione nazionale. Tecno, Esco certificata dal 2005, specializzata in servizi di efficientamento energetico e per la sostenibilità ambientale, è stata selezionata come migliore azienda italiana 2019 nella categoria 'The customer and market engagement award' e rappresenterà l'Italia nella finalissima del concorso, in programma in Polonia a Varsavia il 3 e 4 dicembre. Al premio si sono candidate oltre 120 mila aziende provenienti da 33 paesi.

Tecno è stata tra le prime imprese a promuovere in Italia il servizio di control energy management, conta oggi oltre 2800 aziende clienti in tutti i settori produttivi. Fondata nel 1999, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Con sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, Tecno è un punto di riferimento anche nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti al servizio delle aziende. La digitalizzazione dei processi produttivi, infatti, rende possibile ai clienti migliorare ed efficientare la produttività e risparmiare tempo e risorse.

A maggio Deloitte ha premiato per il secondo anno consecutivo Tecno tra le best managed companies italiane. Tecno è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel mecenatismo. Sostiene, tra l’altro, Rivelazioni-finance for fine arts, il progetto promosso da Borsa Italiana finalizzato al reperimento di risorse per il restauro e la digitalizzazione di opere d’arte provenienti dai più importanti musei italiani, riportate a una migliore leggibilità e restituite in modo permanente alla fruizione collettiva.

"Tecno - dichiara Adrian Tripp, ceo degli European business awards - è un leader eccezionale nel suo settore. Essere scelto come vincitore nazionale significa rientrare nelle migliori aziende d’Europa".

"Rientrare tra le Ones to watch - commenta il presidente di Tecno, Giovanni Lombardi - è stata una grande gioia, ma diventare rappresentanti della nostra categoria, con la nomina a Eba National Winner 2019, è motivo di orgoglio per tutti coloro che operano nella nostra azienda".

"Siamo felici - sottolinea - di rappresentare l’Italia in Europa grazie non soltanto alla qualità delle tecnologie adottate e all’alto tasso di innovazione dei servizi, ma anche alla dedizione e all’entusiasmo di tutti i nostri collaboratori, il primo grande valore dell’azienda. Sentiamo la responsabilità di aprire un confronto sulle competenze e di dimostrare che, con la professionalità e con un’adeguata guida strategica, si può arrivare ovunque".