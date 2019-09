BricoBravo, con ecommerce bricolage innovativo digitale e giovane

Roma, 24 set. (Labitalia) - Tempestività e connessione, lo shopping online è parte integrante delle abitudini degli italiani. Per questo BricoBravo, azienda italiana specializzata nella vendita online di prodotti per il fai da te e l’arredo, ha deciso di aprirsi a nuovi settori merceologici e al mercato internazionale. Con un e-commerce pionieristico nato nei primissimi anni del 2000, BricoBravo.com è diventato in poco tempo un punto di riferimento per il settore, grazie a scelte innovative che hanno reso il mondo del fai da te qualcosa che va ben oltre la semplice idea di bricolage. Oggi il catalogo conta oltre 40.000 articoli e sono state recentemente introdotte nuove categorie di prodotto come elettrodomestici, giocattoli, pet, fitness, audio e video.

"Abbiamo trasformato radicalmente - spiega Alessandro Samà, ceo di BricoBravo - il concetto originario di bricolage, integrando nel fai da te tutto quello che porta alla realizzazione di un nuovo progetto. In questo modo offriamo soluzioni non solo a professionisti e hobbisti che vogliono costruire fisicamente qualcosa, ma soprattutto a tutti coloro che hanno un progetto più ampio come riorganizzare il giardino, arredare la casa dei propri sogni, godersi tutte le comodità della vita con la famiglia e i propri animali domestici".

La rivoluzione del mondo del bricolage è per BricoBravo frutto di numerose innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale e il machine learning, che hanno fortemente contribuito allo sviluppo di servizi personalizzati per gli utenti, rivelando lungimiranti anche le scelte più azzardate.

L’ampliamento aziendale e la differenziazione merceologica coinvolgono l’Italia e non solo. Negli ultimi due anni, infatti, BricoBravo ha aperto a importanti mercati europei quali Francia, Germania, Austria, Belgio e Lussemburgo e si appresta ad espandere ancora di più i suoi orizzonti con un sito multilingua che si affaccia a nuove abitudini di acquisto. L’attività online può inoltre contare su una presenza costante nei maggiori marketplace, come eBay, la cui partnership rappresenta tutt’oggi un caso di successo focalizzato su innovazione e lungimiranza.

L’azienda ha sempre investito nell’e-commerce e punta sul digitale grazie ad un team internazionale di risorse giovani e specializzate, consapevole che il fattore umano e le competenze digitali siano la chiave fare la differenza. L’analisi del mercato internazionale e la curiosità verso le nuove tecnologie hanno portato BricoBravo a integrare sistemi avanzati in ogni processo, nuove modalità di pagamento e una serie di servizi totalmente orientati al cliente: dal pagamento rateale senza richiesta di documentazione alla certificazione Trusted shops, che attesta il rispetto di severi criteri di qualità e affidabilità per gli e-commerce a livello europeo.

Nonostante la veloce crescita, la cura e l’attenzione verso i clienti sono rimaste un solido pilastro: BricoBravo infatti, oltre a offrire una vasta gamma di prodotti e servizi, garantisce anche consulenza, consigli e assistenza per assicurare ai propri utenti la migliore esperienza d’acquisto. Grazie all’implementazione di intelligenza artificiale, machine learning e chatbot la relazione con i clienti è sempre più diretta e personalizzata.