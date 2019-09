Airbnb: Giacomo Trovato nuovo Country Manager per Italia e Sud-Est Europa

Roma, 18 set. (Labitalia) - Airbnb ha nominato Giacomo Trovato Country Manager per Italia e Sud Est Europa. Il manager proviene da un’esperienza di 7 anni in Amazon, dove aveva assunto ruoli di responsabilità crescente fino a guidare la divisione Consumer Electronics in Italia e Spagna. In Airbnb succede a Matteo Frigerio, chiamato a ricoprire un incarico europeo all’interno del Gruppo.

Comasco, 48 anni, Trovato vanta una lunga esperienza in ambito ecommerce, oltre che nei settori bancario e assicurativo. Guiderà lo sviluppo di Airbnb in un’area che racchiude alcuni dei mercati di destinazione più importanti al mondo (Italia, Croazia, Grecia, Turchia), e in cui anche il turismo domestico sta mostrando un potenziale significativo.

Laureato in Economia Politica presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Mba alla Sloan School of Management del Mit. Dopo un’esperienza in consulenza presso A.T. Kearney, ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale presso Genworth Financial e di direttore Prodotti in CheBanca! Dal 2012 è in Amazon Italia come Category Leader Books, per poi espandere le sue responsabilità a tutti i prodotti Media e, nel corso degli ultimi 3 anni, al comparto dell'elettronica di consumo per Italia e Spagna.