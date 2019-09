Imprese: Ica, ad Atlanta con innovazione green

Atlanta, 17 set. (Labitalia) - Approda oggi ad Atlanta la rivoluzione firmata Ica. Sul palcoscenico del 'Glass, window and door industries', la Glassbuild Fair in Nevada, la grande azienda marchigiana presenta le innovazioni green che le consentono di essere tra i colossi dell’alta ricerca made in Italy più premiati al mondo.

In questo contesto saranno protagoniste le linee per vetro: vernici monocomponenti o bicompon-tenti all’acqua per vetro cavo o piano, che limitano le emissioni di solventi in atmosfera aumentando la vastità degli effetti realizzati (dai trasparenti ai laccati, coprenti e semi-coprenti, fino ai metallizzati e moltissime altre varianti speciali). Sono oltre 2300 i colori da scegliere tra tre campionari (Ica, Ral e Ncs).

L’attenzione al costante miglioramento delle prestazioni dei prodotti nel rispetto dell’ambiente e gli importanti riconoscimenti ottenuti hanno confermato a Ica, regina italiana della green research, il ruolo di avanguardia solida sia nell’ambito dell'ecological environmental product development che per il settore innovazione e tecnologia. L’espansione in terra americana è l’obiettivo a breve termine di questo gruppo che attualmente produce oltre 28 milioni di chili di vernice e vanta più di 15mila clienti su scala mondiale.