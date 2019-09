Tv: Atos accelera trasformazione digitale Rai con nuovo media player

Roma, 10 set. (Labitalia) - Atos, leader globale nella trasformazione digitale, annuncia oggi la firma di un contratto quadriennale con Rai-Radiotelevisione italiana Spa per lo sviluppo del nuovo sistema di riproduzione video multiformato dell'emittente pubblica italiana. Atos gestirà̀ l’implementazione del nuovo player nella supply chain dei media digitali Rai, seguendone l’installazione, l’integrazione end-to-end, il supporto e la manutenzione. Questo progetto fa parte della strategia di Rai volta a migliorare l'esperienza del consumatore proponendo contenuti digitali personalizzati, basati sulle preferenze e sui comportamenti personali di ogni spettatore, a una velocità̀ ottimale e attraverso un player multiformato utilizzabile su tutti i dispositivi supportati.

Dal 2009 Atos collabora con successo con Rai nella fornitura di servizi 24/7x365 di gestione operativa in loco dell'infrastruttura e delle applicazioni dell’offerta media digitale di Rai, in modo che i contenuti audio e video digitali possano essere efficacemente archiviati, gestiti, consegnati e riprodotti online, in diretta e on-demand. Con il supporto di Atos, Rai è̀ stata in grado di evolvere i propri servizi media digitali e di migliorarne la qualità̀ e la scalabilità.

Nel 2017 Atos ha avviato l'implementazione del sistema di Customer Identity e Access Management di Rai, che registra, autentica, profila e ingaggia gli utenti su tutte le piattaforme e i dispositivi digitali, consentendo una visione a 360 gradi di ogni cliente, in modo sicuro e nel pieno rispetto della privacy (conforme al Gdpr). Nel 2018 Atos ha inoltre avviato l'implementazione del motore di ricerca intelligente e di raccomandazione dei contenuti multipiattaforma e multilingua, che permette a Rai di migliorare l'esperienza dei propri utenti nella fruizione dei contenuti digitali, utilizzando tecnologie di machine learning ed intelligenza artificiale per la ricerca dei contenuti.

“La forte concorrenza nel settore dei media si traduce nella necessità̀ per gli operatori televisivi di migliorare continuamente l’esperienza utente dei propri spettatori per mantenere la leadership di mercato. Ci impegniamo a portare l'esperienza di Atos lungo l'intera catena dei media digitali della Rai, sviluppando soluzioni innovative e servizi di valore che consentano di migliorare la qualità̀ dell’offerta digitale e della user experience”, ha affermato Giuseppe Di Franco, Ceo Central Eastern Europe & Italy di Atos.

“Sono lieto di estendere la proficua collaborazione con Atos, nostro partner It di fiducia, nella nostra trasformazione in una vera azienda multimediale e digitale. Atos ha fornito servizi di prima classe per supportarci nell’operativitaà dei nostri sistemi lungo l'intera catena di fornitura dei media digitali e ci ha permesso di migliorarne la qualità̀ e la scalabilità̀. L'introduzione del nuovo player è un altro importante passo avanti tecnologico nella strategia media digitale della Rai, e che stiamo facendo insieme ad Atos”, ha dichiarato Stefano Ciccotti, Cto, Rai.