Vino: Assovini Sicilia, ottime premesse per la vendemmia 2019

Palermo, 10 set. (Labitalia) - Assovini Sicilia, l’Associazione nata nel 1998 che riunisce ad oggi 90 tra le principali aziende vitivinicole dell'isola, traccia un primo bilancio della vendemmia in corso. “Abbiamo quasi archiviato il primo mese di vendemmia - spiega Alessio Planeta, presidente Assovini - e possiamo tracciare un iniziale bilancio di quello che è successo finora. Le uve ad oggi raccolte sono di qualità eccellente con una quantità media in calo fino al 20%, anche se è ancora presto per determinarne esattamente l'entità. Il ritardo della maturazione delle uve è stato di circa 15 giorni e questo ha garantito maturazioni ottimali".

Smentite le previsioni di caldo intenso per questa stagione estiva 2019: l'andamento climatico ha visto in Sicilia un'estate fresca con buone escursioni termiche. “L'arrivo delle piogge tardive di inizio settembre - continua il presidente Planeta - è stato un toccasana per le varietà ancora da raccogliere perché ha consentito un abbassamento delle temperature, salutare per completare la maturazione delle uve. Manca, tuttavia, ancora molto perché la vendemmia siciliana sia portata a compimento, dato che l'isola, definita più volte 'continente vitivinicolo' per la varietà dei suoi contesti pedoclimatici, è caratterizzata da una vendemmia lunga circa 100 giorni. Rimandiamo, quindi, alla sua conclusione per poter dare un giudizio definitivo sull'annata”.

Assovini Sicilia riunisce aziende accomunate da tre elementi: il controllo totale della filiera vitivinicola, dal vigneto alla bottiglia; la produzione di vino di qualità imbottigliato; la visione internazionale del mercato. Una realtà attiva e dinamica, che ad oggi si sta preparando ai due principali appuntamenti di settore in programma nel primo semestre del 2020. L’Associazione sarà infatti presente dal 15 al 17 marzo 2020 a ProWein, la fiera del vino più importante per i mercati di lingua tedesca che si svolge a Düsseldorf. A questa importante manifestazione hanno aderito, tramite Assovini, 17 aziende che saranno presenti all’interno dell’area associativa nello stand dell’Irvo. Lavori in corso anche per Vinitaly, la kermesse veronese che si svolgerà dal 19 al 22 aprile 2020 e a cui parteciperanno direttamente 45 aziende socie.