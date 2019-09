Lazio: torna 'Alla scoperta di Eea' a Ponza dal 13 al 15 settembre

Roma, 10 set. (Labitalia) - Saranno i riti arcaici propiziatori della vendemmia pagana del Biancolella ad aprire ufficialmente la seconda edizione di 'Alla scoperta di Eea. Storia, risorse autoctone ed enogastronomia dell’isola di Ponza', la manifestazione diffusa volta a favorire la destagionalizzazione del turismo, che dal 13 al 15 settembre permetterà ai visitatori di scoprire una terra inedita e autentica. A comporre la kermesse ideata e realizzata dalla giornalista Tiziana Briguglio per la Proloco e l’Istituto comprensivo 'Carlo Pisacane' di Ponza, inserita tra gli eventi in programma per il progetto 'Mare di Circe' (vincitore del bando della Regione Lazio che vede insieme i Comuni di San Felice Circeo, Ponza e Ventotene quali Città della Cultura 2019), oltre venti differenti appuntamenti.

Partendo dal mito di Ulisse per poi passare alla colonizzazione borbonica e al confino fascista, faranno della cultura del cibo un’occasione per riscoprire tradizioni, ingredienti e gestualità antiche che ancora oggi si ritrovano nella loro straordinaria semplicità. Fondamentale, a tal fine, il contributo della Camera di commercio di Latina, dell’Arsial, la collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana, dell’Arga Lazio e il patrocinio anche della Camera Italo Estera Cc-Icrd 'Italia Caraibi e America Latina', del Comune di Ponza, di Confcommercio Lazio Sud, della Fondazione Bio Campus e della Chaîne des Rôtisseurs Association Mondiale de la Gastronomie Bailliage nazionale d'Italia, Bailliage di Frosinone e Bailliage Toscana Francigena. L’idea è quella di rendere attrattiva l’isola tutto l’anno e non solo durante l’estate, attraverso la promozione di nuove forme di turismo incentrate principalmente sulle ricchezze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche.

Da qui il coinvolgimento dell’Arga Lazio (l’Associazione regionale dei giornalisti agricoli), con l’organizzazione del convegno valido per la formazione professionale dei giornalisti in programma sabato 14 settembre, dal titolo: 'Il turismo enogastronomico come occasione per la promozione dei territori e la salvaguardia delle tradizioni e del paesaggio', in cui si parlerà anche di sicurezza alimentare e food design. Quest’anno 'Alla scoperta di Eea' vorrà essere in particolare un’occasione per conoscere l’espressione di civiltà che qui hanno lasciato segni legati principalmente al un mare e alle attività ad esso collegate e che saranno oggetto dell’incontro di apertura: 'Salvaguardia dei mari, valorizzazione delle risorse ittiche, trasformazione del pescato e intolleranze alimentari', a cura del biologo marino Adriano Madonna e del documentarista Pier Giacomo Sottoriva.

Tanti gli appuntamenti in programma nelle tre giornate, che anche per questa edizione avranno la caratteristica di veri e propri itinerari narranti e comprenderanno: percorsi trekking con visite ai terrazzamenti guidati dal poeta Antonio De Luca, appuntamenti gourmet, mostre d’arte, incontri letterari presso la libreria 'Il Brigantino', sfilate di moda dei brand locali, pescaturismo e degustazioni dei piatti poveri della tradizione. Preparazioni, ma anche saperi a base delle eccellenze locali e regionali inscritte nel registro dei Prodotti agroalimentari tradizionali e dei marchi comunitari Dop e Igp, che gli studenti del 'Pisacane', con l’aiuto delle loro insegnanti, hanno voluto raccogliere nel volumetto di ricette 'Sapori di Ponza', che sarà presentato venerdì 13 settembre insieme anche ai laboratori di cucina tradizionale tenuti rispettivamente da Assunta Scarpati (chiocciola Slow Food), e dai fratelli Aniello e Gennaro Romano, dove ad essere realizzate saranno la bottarga di pesce spada e la parmigiana di pale di fico d’india, per poi passare il giorno successivo alle proposte più innovative di Davide de Luca per l’ultima tappa di 'Red Taste', il progetto di valorizzazione del cocomero pontino.

Il tutto permeato dal racconto della storia e della leggenda del mare di Circe, le cui suggestioni si potranno rivivere nell'interpretazione dell’attore Francesco Maria Cordella nell’'Ulisse ritrovato', il viaggio fantastico nel mito in compagnia della Maga Circe e di Ulisse durante la visita notturna dell’antica cisterna romana della Dragonara, realizzato da Acts Theater Produzioni Artistiche, con la partecipazione di Irma Ciaramella e Brigida Vitiello

Ancora, i giri sull’isola a bordo degli autobus di linea con gli alunni dell’Istituto turistico di Ponza a fare da ciceroni; la mostra collettiva di arte contemporanea presso l’Hotel Santa Domitilla dedicate allo Stracquo, a cura di Publia Cruciani e Monia Sciarra; il trekking urbano sulle orme dei confinati politici in compagnia della guida naturalistica Domenico Scotti e la presentazione della App 'APPonza', nata da un progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato dal Liceo Scientifico Statale 'Vito Volterra' di Ciampino e dalla Proloco di Ponza, in cui ad essere raccolte sono le testimonianze di quanti si sono trovati nella colonia confinaria tra il 1928 e il 1939.