Vino: Frescobaldi, da vendemmia 2019 buone premesse per ottima annata

Roma, 10 set. (Labitalia) - Un’ottima annata si profila per la vendemmia 2019. Parola di Lamberto Frescobaldi, presidente del Gruppo Frescobaldi, che ha tracciato un primo bilancio della raccolta iniziata in quasi tutte le sue tenute: “La situazione dello stato vegetativo dei vigneti, ad oggi, è molto buona e la sanità delle uve perfetta; se le condizioni meteo lo permetteranno, la maturazione delle uve rosse e bianche sarà ottimale per ottenere grandi vini”. Commentando le condizioni climatiche dell’annata ha poi aggiunto: “L’inverno è stato caratterizzato da lunghi periodi di giornate soleggiate con temperature basse, ventilazione da Nord e scarse piogge. In primavera, invece, le piogge abbondanti sono state importanti per rifornire i suoli di una riserva d’acqua indispensabile per affrontare in maniera ottimale la stagione.

Il germogliamento è iniziato i primi di aprile, circa 10 giorni più tardi rispetto alla media degli ultimi anni. L’estate è stata calda, con buone escursioni termiche e piogge benefiche durante la fine di luglio. La fioritura e l’invaiatura sono anche queste avvenute circa 10 giorni più tardi rispetto alla media degli ultimi anni”.

Secondo Lamberto Frescobaldi, dunque, “le condizioni meteo positive durante il mese di settembre garantirebbero una grande vendemmia, con tutto il tempo necessario alla completa maturazione dei polifenoli nelle uve rosse e degli aromi nelle uve bianche". "Dando uno sguardo di dettaglio alle nostre tenute, abbiamo produzioni stabili se non, in alcuni casi, in leggero calo, grazie a un’estate particolarmente soleggiata e la previsione è di un’ottima annata per la vendemmia 2019”, ha concluso.