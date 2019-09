Lavoro: Randstad, riparte ricerca del miglior aspirante tornitore d'Italia

Roma, 2 set. (Labitalia) - Competenze teoriche, precisione e ottime capacità di programmazione: sono le chiavi vincenti per aggiudicarsi il titolo di 'Miglior tornitore d’Italia'. Parte il Cnc Contest - Campionato Tornitori Randstad 2019, il tour che attraverso 12 recruiting day fino al 3 ottobre selezionerà i giovani più promettenti di ogni territorio, offrirà loro un corso di formazione tecnica gratuito, li metterà in contatto con le imprese in cerca di personale attraverso i job speed date e li metterà alla prova in una sfida in 12 tappe per decretare il più abile programmatore di macchine utensili di ogni città.

Un'iniziativa promossa da Randstad Technical, la specialty dedicata a ricerca, selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito metalmeccanico, metallurgico ed elettrotecnico di Randstad, in collaborazione con Siemens Italia - partner tecnologico - e Cnos-Fap, che decreterà il miglior tornitore d’Italia nella finale nazionale del 27 e 28 novembre a Piacenza

Il Cnc Contest - Campionato Tornitori Randstad, arrivato a questa sesta edizione #YoungEdition, è un progetto che mira a formare giovani candidati, anche con un background scolastico differente purché fortemente motivati a voler imparare, e farli diventare i tornitori di domani. Insieme ai partner dell’iniziativa, Randstad vuole dare anche una risposta concreta a tutte le aziende del settore che sentono forte la carenza di questa professionalità, molto richiesta dal mercato ma altrettanto difficile da reperire.

I giovani partecipanti saranno selezionati dalle filiali Randstad Technical tra neodiplomati e giovani in cerca di un impiego in 12 recruiting day, che selezioneranno i partecipanti a un corso di formazione teorico-pratico della durata di 160 ore alla scoperta del disegno meccanico, delle tecnologie di truciolatura e della programmazione Cnc di un tornio. I colloqui sono partiti il 29 agosto da Brescia e proseguiranno a Treviso, San Bonifacio (VR), Lecco, Bergamo, Cremona, Torino, Casale Monferrato (AL), Reggio Emilia, Bologna, Jesi (AN) per terminare il 3 ottobre a Napoli.

Il corso di formazione mira a trasmettere ai candidati concetti di meccanica generale, competenze di lettura del disegno tecnico, di programmazione Cnc di macchine utensili, utensileria, metrologia, e a dare la possibilità di cimentarsi con esercitazioni pratiche di programmazione di un particolare meccanico. Al termine del corso di formazione, i partecipanti potranno accedere alle prove per dimostrare la loro abilità, nelle 12 tappe organizzate dal 17 ottobre al 14 novembre sui diversi territori: dovranno affrontare un esercizio di programmazione di una macchina utensile Cnc utilizzando quattro computer sui quali verrà installato il software di programmazione Siemens Sinutrain, in grado di simulare esattamente il controllo numerico Sinumerik.

Nella stessa giornata, Randstad organizzerà momenti di incontro tra i candidati e le imprese locali in cerca di personale, con la formula del job speed date. I tornitori che avranno ottenuto il migliore punteggio di ciascuna tappa avranno accesso alla finale nazionale, in programma il 27 e 28 novembre al Centro tecnologico applicativo di Siemens a Piacenza (Tac), dove si cimenteranno nella lavorazione di un vero pezzo di tornitura.

“La sesta edizione del Cnc Contest - spiega Susanna Scipi, Project Manager Specialty Technical Randstad - sarà una ‘Young Edition’: insieme ai nostri partner, abbiamo deciso di puntare su giovani motivati, per dare anche una risposta concreta a tutte le aziende del settore che sentono forte la carenza di questa professionalità. Quello del tornitore Cnc è un profilo specializzato molto richiesto, che offre importanti opportunità di impiego. Nella scorsa edizione, abbiamo erogato 2.500 ore di formazione in 16 città italiane e più di 100 partecipanti hanno trovato lavoro”.

“Rinnoviamo anche quest’anno il nostro impegno a sostenere lo sviluppo di figure professionali con competenze specifiche nella meccanica e nel software di programmazione", afferma Nicodemo Megna, responsabile del Tac di Piacenza di Siemens Italia.

"La nostra collaborazione a questa iniziativa di Randstad Technical - aggiunge - include non solo un training ai formatori incaricati del trasferimento tecnologico ai ragazzi, ma anche la completa disponibilità di un software di programmazione come Sinutrain che crea il digital twin del reale Cnc, ma soprattutto il nostro Centro tecnologico applicativo (Tac), uno spazio dove coniugare didattica e pratica e operare come in una vera smart factory, un’industria manifatturiera del futuro a tutti gli effetti. Lo stesso Centro ospiterà la finale del Contest 2019, il prossimo 28 novembre”.