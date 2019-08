Controesodo: automobile.it, vademecum per viaggiare sicuri

Roma, 23 ago. (Labitalia) - Alla vigilia del secondo weekend di controesodo estivo, automobile.it, il sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio, di proprietà del gruppo eBay, ha realizzato un vademecum tratto dal Codice della Strada per segnalare gli elementi da tenere sempre presenti relativi ai limiti di velocità sia per i guidatori navigati sia per i neo patentati nell’ottica di sensibilizzare sulla guida sicura. Eccolo, punto per punto.

-Limiti velocità neopatentati. Il Codice della Strada prevede dei limiti di velocità specifici per i neopatentati. Dato che con questa terminologia si indicano quei soggetti che hanno conseguito da poco tempo la patente di guida, è stato previsto per i neopatentati il rispetto di limiti di velocità più bassi rispetto ai soggetti in possesso del documento da più anni.

L’articolo 117 CdS dispone che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, i neopatentati non possano superare i limiti di velocità in autostrada di 100 Km/h e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame.

-Limiti massimi di velocità. L’articolo 142 del Codice della Strada, invece, disciplina i limiti di velocità per tutti gli altri guidatori non neopatentati. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, i limiti di velocità in autostrada sono di 130 km/h, di 110 km/h per le strade extraurbane principali, di 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, e di 50 km/h per le strade nei centri abitati. Nelle strade urbane con caratteristiche costruttive e funzionali particolari è possibile, comunque, elevare i limiti di velocità sino a un massimo di 70 Km/h previa installazione degli appositi segnali. L’innalzamento dei limiti di velocità, inoltre, è possibile anche sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.

In questo caso, gli enti proprietari o concessionari possono elevare i limiti massimi di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, i limiti di velocità verranno abbassati a 110 km/h per le autostrade e a 90 km/h per le strade extraurbane principali.

-Multa eccesso velocità. Come detto, è fondamentale rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada onde evitare sanzioni e ricevere una multa per eccesso di velocità. In caso di notifica del verbale di contestazione, si sarà costretti al pagamento di una somma di denaro come corrispettivo economico della multa e alla sottrazione dei punti dalla patente.Se si superano i limiti di velocità di non oltre 10 km/h, si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro, mentre se si superano di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h l’importo della multa varierà da un minimo di 168 a un massimo di 674 euro.

Se, invece, i limiti di velocità vengono superati di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h si rischia il pagamento di una somma da 527 a 2.108 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Infine, chiunque superi di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 821 a 3.287 euro oltre sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

-Limiti di velocità in Italia. Quelli appena descritti sono i limiti di velocità presenti sul territorio italiano. E’ quindi fondamentale prestare la massima attenzione quando si oltrepassano i confini nazionali per non violare le disposizioni degli altri Paesi in materia.

-Limiti di velocità: patente. La conoscenza e il rispetto dei differenti limiti di velocità vigenti sul nostro territorio è fondamentale non solo per condurre il proprio veicolo in tutta sicurezza su strada, ma anche per preservare i punti patente, che sarebbero a rischio in caso di violazione delle imposizioni del CdS.