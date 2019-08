Estate: l'hair stylist, proteggere anche capelli dal sole, preserva bellezza e salute

Roma, 7 ago. (Labitalia) - L'estate è tempo di mare, piscina e lunghe giornate trascorse all’aria aperta sotto il sole. Se è vero che il sole è amico del buonumore e del sistema scheletrico, stimolando la produzione di vitamina D e di endorfine, non dobbiamo, però, dimenticare di applicare lozioni con appositi filtri, poiché le radiazioni Uva e Uvb possono essere nocive per la nostra pelle ma anche per i capelli. Ecco allora in aiuto i consigli dell'hair stylist.

“Al mare tutti noi spalmiamo creme solari su viso e corpo, per evitare scottature ed eccessivo invecchiamento cutaneo, ma solo in pochi prestano la stessa cura ai capelli e al cuoio capelluto", afferma Cristiano Russo, hair stylist con due Saloni di Bellezza nella Capitale.

"La testa è la parte più esposta al sole - avverte - e per questo motivo andrebbe protetta anche in città, con cappelli e bandane, o con prodotti specifici che contengano filtri solari. Questo consente di evitare pure lo sbiadimento delle tinte, anche se quest’anno il trend colore è proprio questo, che i capelli si inaridiscano perdendo idratazione, ma, soprattutto, la caduta eccessiva nei mesi autunnali”.

Soprattutto nei mesi estivi, dunque, Cristiano Russo suggerisce di prestare particolare attenzione alla fase del lavaggio, dedicando qualche minuto in più che, successivamente, si rivelerà prezioso. Lavare i capelli con uno shampoo delicato con filtro solare, massaggiando la cute con dei movimenti circolari per riattivare la microcircolazione del cuoio capelluto e portare più ossigeno alla chioma. Una volta ogni due settimane, fare uno scrub, ma mai subito dopo l’esposizione solare. Lo scrub serve ad eliminare le impurità dai capelli e le cellule morte dal cuoio capelluto; si può acquistare uno dei numerosi prodotti in commercio, o realizzarlo in casa, aggiungendo un po’ di zucchero di canna e mezzo cucchiaino di miele.

Dopo la detersione, utilizzare una maschera nutriente, da lasciare in posa secondo le istruzioni, ma mai meno di 3-5 minuti. Scegliere un prodotto che contenga filtri Uv, vitamina E, per contrastare i radicali liberi e mantenere vivo e luminoso il colore, e che sia ricco di olii preziosi per i capelli, come olio di argan, olio di lino o olio di macadamia. In fase di asciugatura, evitare temperature del phon troppo alte, utilizzare spazzole di buona qualità, che non strappino i capelli, ma agiscano delicatamente, e cercare di limitare il ricorso a piastra e ferro.

In merito all’esposizione solare, è importante sciacquare la testa abbondantemente dopo ogni bagno al mare o in piscina, e utilizzare prodotti solari durante tutta l’esposizione. Si possono e vaporizzare degli spray solari specifici, oppure utilizzare un po’ di conditioner con filtro solare, da applicare dopo ogni bagno. Al termine dell’estate, non solo si eviteranno i capelli rovinati, contrastando l’eccessiva caduta autunnale, ma la chioma risulterà anche più bella e più sana.