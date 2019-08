Gruppo Ebano acquisisce controllo di E-development

Roma, 1 ago. (Labitalia) - Continua la crescita per linee esterne del Gruppo Ebano, che acquisisce il controllo del 75 per cento dell'azienda pugliese E-development attraverso Accademia del Cimento S.r.l., la holding dedicata agli investimenti in startup e pmi innovative del Gruppo fondato e guidato dall'imprenditore di prima generazione e vice presidente di Confindustria e presidente della Piccola Industria di Confindustria Carlo Robiglio. Il Gruppo Ebano con 8 società controllate, 15 partnership produttive, circa 18 milioni di fatturato e più di 250 tra dipendenti e collaboratori, è una realtà che ha visto crescere in sei anni i ricavi complessivi dell’800% e a maggio ha ricevuto a Milano, nella sede di Borsa Italiana, il Premio 'Deloitte Best Managed Companies', riconoscimento rivolto alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance.

L'investimento in E-development, azienda fondata dall’imprenditore Massimiliano Masi, punta a consolidare l’offerta del Gruppo nei servizi a valore aggiunto per la comunicazione digitale e per la gestione dei siti e-commerce. E-development srl è una start up innovativa che opera in ambito digital con forti competenze ed esperienze in diverse aree verticali di questo mercato, tra cui gestione in outsorcing di progetti ecommerce, consulenza e servizi seo e sem, business digital analisys e formazione. La forte connotazione all’innovazione della società è rappresentata dal prodotto dynamic procing hub, un software che acquisisce informazioni in input (giacenze di magazzino, prezzi di acquisto, prezzi di vendita dei competitors, stagionalità delle vendite, ecc.), poi elaborate secondo un algoritmo proprietario che tiene conto delle strategie aziendali, generando come output una proposta di modifica dei prezzi automatizzata.

"L’investimento - dichiara Carlo Robiglio - porta oggi il Gruppo Ebano ad acquisire la maggioranza in E-development, startup con la quale già abbiamo portato a termine con successo l’operazione VsShopping, società proprietaria della piattaforma di ecommerce Zampando. L’acquisizione di E-development risponde a una precisa strategia che vede il nostro gruppo, attraverso la holding Accademia del Cimento srl, investire in realtà ad alto contenuto di innovazione nell’ambito del mondo digitale e della formazione. Puntiamo a dare ancora più forza al nostro progetto e ad aumentarne la capacità competitiva sul mercato, sia in ottica b2c che b2b.Quelli in E-Development oggi e con Zampando nel 2018 sono i nostri primi investimenti al Sud e non è un caso che siano in Puglia. Una regione ricca di opportunità e di giovani con grandi competenze nel digitale e nell'informatica e molto attente ai temi della sostenibilità. Un ecosistema nel quale vogliamo attingere competenze per tutto il Gruppo Ebano"

"E-Development - afferma il direttore generale del Gruppo Ebano, Silvano Mottura - è una società con importanti capacità e conoscenze sul mondo Google, su piattaforme ecommerce e sul digital marketing in senso lato; tutte competenze di forte interesse per l’attuale piano di crescita e sviluppo che sta portando avanti Ebano spa, in linea con il piano industriale dei prossimi tre anni".

"Siamo molto soddisfatti della partnership attivata - dichiara Massimiliano Masi - perché ci permette di avere quel know how e quelle competenze in ambito commerciale e finanziario di cui eravamo sprovvisti". "C’è molto da fare - sottolinea - in Italia per creare una maggiore cultura digitale e siamo certi che con il contributo del Gruppo Ebano potremo sviluppare servizi fortemente innovativi per migliorare gli ecommerce e, più in generale, le aziende che vogliono approcciare o sviluppare la loro presenza digital. Abbiamo obiettivi molto ambiziosi e la presenza del Gruppo Ebano ci avvicina notevolmente a questi traguardi".