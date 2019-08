Estate: Ferragosto gelato mio ti conosco, dal Sigep tutte le tendenze

Rimini, 1 ago. (Labitalia) - Arriva da Rimini il dolce 'street food' del Ferragosto 2019 della campionessa mondiale di pasticceria Sonia Balacchi. L’Osservatorio Sigep di Ieg - Italian Exhibition Group annuncia puntuale le tendenze per la festa clou dell’estate, incontrando l’unica pastry chef chiamata a rappresentare l'Italia a New York, al Palazzo dell’Onu, per l'ItalianFoodFestival.

“Ho scelto di chiamarlo Gradisca - spiega Balacchi - evocando il mito di Fellini e della tradizionale festa che apre la stagione della Riviera con spiedini e tanta allegria. E’ composto da tre bignè ripieni di cremoso gelato su croccante agli agrumi, gustabili su uno stecco, perfetto per la spiaggia e ispirato alle mie origini romagnole. Rappresenta il Ferragosto con i suoi colori brillanti e sapori autentici, la tradizione in una nuova veste”.

Gradisca garantisce la qualità biologica delle materie prime e sta andando a ruba anche nei cocktail party. Cocomero, melone e lime ovvero 'Gelato Italia': è la proposta per il Ferragosto 2019 della nazionale italiana della Cmg, la Coppa del mondo di gelateria in programma al 41° Sigep di Ieg (Fiera di Rimini, 18-22 gennaio 2020). L’Osservatorio Sigep ha seguito il team azzurro in ritiro per gli allenamenti: “Invitiamo tutti - esorta l’allenatore della squadra, Beppe Tonon, famoso nel mondo per la sua arte di decorazione e scultura della frutta - ad assaggiare questa proposta. Al cocomero e melone abbiamo aggiunto il lime, perché fa vibrare il gusto complessivo”.

La Cmg è organizzata con Gelato&Cultura: presidente e presidente onorario il gelatiere Giancarlo Timballo e la giornalista e scrittrice Luciana Polliotti. In squadra star del settore: il gelatiere calabrese (romano d’adozione) e pluripremiato Eugenio Morrone, il pasticcere di Valdobbiadene, già campione del mondo, Massimo Carnio, lo chef e docente bresciano Marco Martinelli, e Ciro Chiummo, pasticcere e docente napoletano, che sfideranno Messico, Singapore, Malesia, Giappone, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Argentina, Colombia e Ungheria.

L’Osservatorio Sigep evidenzia i recenti dati di Cna Agroalimentare che stimano un giro d’affari del gelato artigianale di 3 miliardi per l’anno in corso con un trend di crescita, se confermato, del 10% (2,7 i miliardi di euro nel 2018). E se l’Italia conta 39mila gelaterie, è Roma la città 'regina del gelato artigianale' con 1.400 gelaterie specializzate e 4.200 addetti. Dalla capitale, il segretario generale dell’Associazione italiana gelatieri, Claudio Pica, prevede un +15% dei consumi ferragostani del Belpaese: “Dopo il maltempo e le basse temperature di inizio stagione, il caldo è esploso e - sottolinea Pica - questo +15% è un dato che ci auguriamo costante per recuperare la percentuale negativa dei mesi scorsi”.

Quanto alle tendenze, la moda del Ferragosto 2019 è quella dei sorbetti alcolici, in vetta ai gusti anguria e rum e lime e vodka: “Sono abbinamenti complessi da realizzare e questo significa - spiega Pica - che le competenze dei gelatieri non cessano mai di crescere e che i gelatieri hanno acquisito una conoscenza globalizzata e straordinaria delle materie prime di tutto il mondo”.