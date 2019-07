Assicurazioni: Nicolas Naftalski nuovo vicedirettore generale di Groupama

Roma, 25 lug. (Labitalia) - La squadra guidata da Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, continua a crescere. A partire dal 15 luglio è entrato a far parte del board della compagnia Nicolas Naftalski in qualità di vicedirettore generale della filiale italiana.

Nicolas Naftalski, a diretto riporto di Pierre Cordier, oltre a supportare la direzione generale su tutti i temi aziendali, assume la responsabilità della direzione amministrativa e finanziaria, del segretario generale, del Data Protection Officer e del Chief Risk Officer.

Nicolas Naftalski, 46 anni, inizia la sua carriera in Deloitte nel 1999 in qualità di auditor senior e raggiunge la Direzione Audit Gruppo di Groupama SA nel 2007. Nel 2009 entra a far parte della filiale turca del Gruppo dove assume dapprima il ruolo di responsabile del Controllo di Gestione, poi Controllo di Gestione e Finanza fino a diventare direttore finanziario. Nel luglio 2014 raggiunge Groupama Centre Manche - Cassa Regionale del Gruppo Groupama - in qualità di direttore finanziario e dall’ottobre 2017 assume la carica di vicedirettore generale.