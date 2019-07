Imprese: FM Logistic, azienda virtuosa con Happyindexatwork for starters

Milano, 25 lug. (Labitalia) - FM Logistic ha ricevuto la certificazione Happyindexatwork for starters 2019, il marchio che premia le aziende virtuose nella gestione dei giovani dipendenti. Il gruppo attivo nel settore dello stoccaggio, del trasporto e del packaging, presente in 14 paesi e con un giro d’affari di 1,318 miliardi di euro, ottiene il riconoscimento per il quarto anno consecutivo e per la prima volta a livello internazionale dove si è posizionato al quinto posto su un totale di 282 partecipanti.

Il marchio indipendente è stato ideato da Choose my company e valuta in maniera anonima l’esperienza di giovani dipendenti attraverso l’analisi di sei aspetti complementari: sviluppo professionale, ambiente di lavoro, management e capacità di motivazione, stipendio e riconoscimento delle competenze, divertimento e orgoglio di far parte dell’azienda.

L’indagine, condotta fra tutti i dipendenti in Francia, Italia, Spagna, Cina, Polonia e a livello corporate di età inferiore a 28 anni e che sono entrati nel Gruppo meno di tre anni fa, mostra risultati molto positivi: il 76,8% di loro infatti consiglia FM Logistic con una valutazione complessiva di 4.25 su 5. Più dell’85% degli intervistati afferma di aver preso la giusta decisione nell’aver scelto FM Logistic e dichiara di aver gradito l’accoglienza dei colleghi quando erano soltanto tirocinanti. Lo studio rivela, inoltre, che l’84,4% apprezza la qualità delle relazioni umane (disponibilità, sincerità, collaborazione) all’interno dell’azienda e l’80,6% dichiara di trovare stimolanti le attività in cui è coinvolto.