Vino: Simone Masè nuovo direttore generale del Gruppo Lunelli

Roma, 24 lug. (Labitalia) - Il Gruppo Lunelli continua il percorso di managerializzazione avviato da anni nominando Simone Masè quale direttore generale con competenza su tutte le aziende nel core business di Gruppo. Masè riporterà al Ceo Matteo Lunelli e avrà la responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali di Cantine Ferrari, Bisol1542, Surgiva, Segnana e Tenute Lunelli. Il manager di origine trentina, 48 anni, torna nella sua terra dopo oltre vent’anni di carriera fra Milano e Amsterdam. Laureato in Economia, Simone Masè ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente all’interno del gruppo Heineken fino a diventare Global Marketing Activation Director per il brand Heineken.

Successivamente ha lavorato in qualità di Chief Marketing Officer per le aziende Branca, Paddy Power e Pinko. Per tre anni ha inoltre affiancato a questi ruoli quello di Senior Advisor Marketing & International Development per la Provincia autonoma di Trento. Nel gennaio 2017 è entrato in Publicis Communications come Chief Marketing Officer per essere nominato, nel maggio dello stesso anno, Ceo di Saatchi & Saatchi Italia.

Simone Masè è entrato nel Gruppo Lunelli il 15 luglio, subentrando al precedente direttore generale, Beniamino Garofalo, che ha terminato il 30 giugno un percorso molto positivo durato quasi quattro anni. Si è trattato di una scelta condivisa con l’azienda che risponde anche al desiderio di Beniamino di riavvicinarsi alla famiglia a Milano.

“Iniziamo con grande entusiasmo a lavorare con Simone Masè, che conosco da alcuni anni e di cui ho apprezzato la professionalità e il profilo internazionale", commenta Matteo Lunelli, Ceo del Gruppo di famiglia.

"Siamo fiduciosi che il suo talento e la sua esperienza, che spazia dal beverage, alla moda, fino alla comunicazione, saranno preziosi per continuare il percorso di crescita e internazionalizzazione di tutti i nostri marchi", aggiunge.

"Con Beniamino Garofalo, in questi intensi anni di collaborazione, abbiamo portato avanti tanti bellissimi progetti e affrontato numerose sfide, ottenendo risultati di grande soddisfazione. Ci tengo quindi a ringraziarlo anche a nome della nostra famiglia e di tutto il team del Gruppo, per la grande energia e passione con cui ha contribuito allo sviluppo delle nostre aziende”, conclude.