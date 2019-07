Lavoro: Regus, uffici 'smart' e condivisi, prima giornata di prova gratuita a Firenze

Firenze, 22 lug. (Labitalia) - Sei appuntamenti per usufruire, gratuitamente, degli spazi Regus Firenze ed avere a disposizione uffici arredati, postazioni di coworking, sale riunioni e business lounge, in un punto strategico della città. E' la nuova iniziativa promossa dal business center Regus Firenze Libertà, in viale Giacomo Matteotti numero 15, che ha deciso di mettere a disposizione di professionisti, freelance, o di chi vorrà usufruirne per questioni di lavoro, una serie di postazioni gratuite per entrare in contatto con il mondo dello smartworking e con le numerose opportunità offerte dal nuovo Centro di Firenze.

Le date individuate sono 6 e coincidono con l'ultimo giovedì di ogni mese. Si parte dal prossimo 25 luglio, per proseguire giovedì 29 agosto, giovedì 26 settembre, giovedì 31 ottobre, giovedì 28 novembre e giovedì 12 dicembre.

Il business center Regus Firenze Libertà è il primo, del genere, in Toscana, si estende su 5 piani, per una superficie totale di quasi 2.000 metri quadrati, ed è composto da 53 uffici, 190 postazioni di lavoro singole, 28 postazioni dedicate al co-working, 3 sale riunioni e 8 parcheggi. Il pubblico di riferimento è altamente variegato e va dalle start-up, alle grandi aziende, fino ai singoli professionisti e freelance, passando anche per le piccole e medie imprese che intendono sviluppare partnership e collaborazioni strategiche. Gli spazi sono già arredati, provvisti di connessioni, utenze telefoniche e servizi di segreteria. Non vi sono limiti di tempo: si può usufruire degli spazi per diversi anni, o anche solo per un’ora. E' inoltre possibile accedere alla rete di spazi Regus in Italia e all’estero (oltre 3.200, distribuiti in 110 Paesi).