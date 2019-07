Corvallis: fatturato oltre i 160 milioni (+ 6%) e acquisizione di Parametrica Pension Fund

(Padova, 22 luglio 2019) - Il gruppo padovano di IT chiude il bilancio 2018 in crescita, con 124 nuove assunzioni e investimenti nel settore della previdenza complementare e del welfare.

Padova, 22 luglio 2019 - Prosegue il percorso di crescita di Corvallis, che si conferma uno dei top player italiani del settore della consulenza digitale e della fornitura di servizi IT a imprese, banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. Il bilancio consolidato 2018, appena approvato dall’assemblea dei soci, registra un valore della produzione che si assesta sui 161,2 milioni di euro, in aumento del 6% sul 2017. Il margine operativo lordo è di 18,3 milioni, in crescita del 3% sul 2017. Significativo l’aumento del risultato netto che raggiunge i 5,4 milioni (+191% sul 2017), a dimostrazione dell’efficacia degli investimenti sostenuti in ricerca e innovazione.

Nel corso dell’ultimo anno Corvallis ha operato una importante revisione organizzativa e funzionale con l’obiettivo di creare sinergie interne e accrescere la competitività sui mercati di riferimento. Il nuovo assetto mette in sinergia le 12 sedi e filiali italiane del Gruppo, così come i 6 centri documentali, i 3 data center e i 4 centri di ricerca, creando delle “fabbriche” interne, business unit concentrate sulle principali direttrici di sviluppo aziendale. Le risorse umane sono aumentate di 124 unità nell’ultimo anno, raggiungendo i 1608 dipendenti.

Il settore finance rimane comunque di fondamentale importanza per Corvallis, che da poche settimane ha rafforzato la sua presenza anche nel segmento previdenza complementare e welfare. Risale al primo luglio, infatti, l’acquisizione attraverso la controllata Fdm Business Services, del 70% delle azioni di Parametrica Pension Fund, realtà da 1,6 mln di fatturato presente dal 2004 nel mercato delle soluzioni tecnologiche e amministrative destinate alle forme di previdenza complementare e leader nazionale nella gestione del ciclo passivo nell’erogazione delle rendite.

A sostegno del processo continuo di digital transformation, Corvallis ha inaugurato nel 2018 la struttura OpenLab, laboratorio di sviluppo e ricerca con radici nel Triveneto e in Puglia, con il compito di divulgare l’innovazione e di migliorare le competenze digitali all’interno del Gruppo, in una collaborazione costante e bidirezionale con atenei, centri di ricerca e imprese.

Enrico Del Sole, Amministratore Delegato di Corvallis Holding Spa dichiara: “In Italia osserviamo una forte spinta verso la trasformazione digitale, che coinvolge ormai la gran parte delle piccole e medie aziende, tutti gli istituti di credito e un numero sempre maggiore di soggetti pubblici. Riteniamo che la ricerca di soluzioni che consentano una gestione proattiva e dinamica del dato attraverso big data e analytics, e la robotizzazione della gestione dei clienti attraverso modelli di intelligenza artificiale alimenterà nei prossimi anni gli investimenti nel settore. Oltre al presidio degli storici comparti di riferimento, Corvallis è oggi fortemente impegnata nella realizzazione di piattaforme di business intelligence e di performance management che aiutino imprenditori e dirigenti a tenere sotto controllo l’attività quotidiana e il raggiungimento degli obiettivi. Allo stesso modo stiamo avendo molte soddisfazioni sul fronte della robotizzazione dei processi, proponendo software intelligenti che automatizzano le attività più ripetitive svolte dagli operatori e che si interfacciano in modo proficuo con i clienti. Un altro settore che riteniamo avrà un ruolo sempre più importante nei prossimi anni è quello delle smart cities: la tecnologia permetterà di semplificare sempre di più il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, ad esempio fluidificando il traffico, abilitando la digitalizzazione dei pagamenti per i servizi più comuni e facilitando le decisioni dei manager che potranno disporre d’informazioni aggregate raccolte in tempo reale da fonti collocate in tutto il territorio di riferimento”.

Per approfondire: le nuove business unit di Corvallis

Sono quattro le business unit identificate in seguito alla revisione organizzativa interna che ha impegnato tutte le risorse umane dell’azienda nel corso del 2018: “Consultancy & business solutions”, divisione che esprime eccellenze nei servizi di compliance assicurativa, nei sistemi di pagamento innovativi per il settore finance e nella consulenza nell’evoluzione digitale della clientela; “Business services” specializzata nei servizi di process e IT outsourcing; la “PAL services” dedicata ai servizi per la pubblica amministrazione locale, quali videosorveglianza, infomobilità, controllo del traffico e gestione delle contravvenzioni. E, infine, la divisione “Technology services” che sviluppa soluzioni legate ai nuovi driver di crescita tecnologica, quali internet delle cose, data intelligence, architetture a microservizi, etc. e comprende società ad altissimo valore aggiunto, come JuliaSoft, tra i leader di mercato nelle soluzioni legate alla qualità del software e alla cybersecurity.

Ufficio stampa Corvallis:

Andrea Nalon +39 328 0885794

andrea.nalon@adnkronos.com

Roberta Stumpo +39 329 1134706

roberta.stumpo@adnkronos.com