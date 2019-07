Come funziona un prodotto? No problem arriva l'application chef

Roma, 16 lug. (Labitalia) - Peluso Grandi Impianti da oltre trent'anni è un riferimento nel settore della ristorazione: dalla fornitura di prodotti di alta tecnologia dei maggiori brand, ai numerosi servizi indispensabili per chi vuole aprire o ristrutturare un’attività commerciale. Oggi, oltre ai servizi di progettazione, installazione, manutenzione, assistenza tecnica e gestione delle pratiche amministrative, Peluso presenta un servizio gratuito per tutti i clienti, sia nella fase di pre vendita che di post vendita: il servizio di application chef.

Grazie alla collaborazione instaurata con lo chef Ivano Bernardis, Peluso introduce una nuova figura in azienda, interamente dedicata alle dimostrazioni pratiche e personalizzate per ogni cliente che desidera conoscere a fondo l’utilizzo dei nuovi prodotti e scoprire come ottimizzare costi, modalità e tempi di cottura dei propri menu.

"I device di nuova generazione - spiega Salvatore Peluso, manager di Peluso Grandi Impianti – sono altamente tecnologici e il personale, che spesso cambia all’interno di un locale, non sempre è a conoscenza delle loro numerose funzioni. Dai roner (termocircolatori) agli abbattitori, ai device per la cottura multifunzione, alla cottura e stoccaggio in sottovuoto, i device oggi in commercio facilitano e ottimizzano il lavoro del ristoratore, garantiscono un’elevata qualità e sicurezza nella preparazione dei piatti e un considerevole risparmio sui costi di gestione".

"Siamo un’azienda al passo coi tempi – continua Salvatore Peluso – e vogliamo rispondere con soluzioni efficaci alle esigenze dei clienti che mutano insieme al mercato. Consapevoli delle nuove richieste della clientela sulle potenzialità dei prodotti commercializzati, abbiamo voluto introdurre un servizio gratuito e dedicato ad ogni singolo operatore, sia nella fase di pre vendita che di post vendita".

"Dalla spesa alla cucina dei cibi – spiega Ivano Bernardis, application chef di Peluso Grandi Impianti- siamo a disposizione per ogni tipo di esigenza. Vogliamo offrire un servizio oggi fondamentale sia per i giovani imprenditori in fase di start up che per tutti quei clienti che vogliono offrire un servizio di qualità in totale sicurezza ed efficienza. In questo modo un imprenditore che vuole aprire o rinnovare la sua attività sa di potersi interfacciare con personale esperto e qualificato e di avere un solo interlocutore per ogni tipologia di servizi".

Peluso negli anni ha saputo fidelizzare tanti ristoratori, grazie alla qualità di un approccio diretto, alla professionalità del proprio staff e a una serie di servizi su misura dedicati, sia per chi vuole ristrutturare il locale che aprire un’attività commerciale.