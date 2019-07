Innovazione: Aton Informatica e Adamantic insieme per blockchain su misura

Roma, 10 lug. (Labitalia) - Aton Informatica e Adamantic insieme per la blockchain su misura. In un'ottica di continua ricerca e aggiornamento tecnologico, infatti, Aton Informatica e Adamantic hanno unito le proprie competenze per offrire alle aziende soluzioni digitali basate su tecnologia blockchain, con l'obiettivo di valorizzare i loro prodotti garantendone l'unicità. Fondati sui concetti di decentralizzazione, trasparenza, sicurezza, immutabilità e consenso, i progetti sviluppati da Aton Informatica e Adamantic su base blockchain sono studiati per integrarsi velocemente in qualsiasi contesto: dalla pubblica amministrazione ai più importanti settori merceologici (assicurativo, finanziario, turistico, logistico, lusso, sanitario e altri ancora). La possibilità offerta dalla tecnologia blockchain di tracciare e certificare qualsiasi prodotto e operazione rende il campo di applicazione infinito: dalla logistica alla catena completa di distribuzione, dalla gestione documentale alla protezione dei dati sensibili, dalle transazioni finanziare fino all’autenticità dei prodotti nel mercato di seconda mano.

Partendo dall’analisi delle necessità, Aton Informatica e Adamantic seguono tutte le fasi realizzative del progetto implementativo, elaborando uno studio di fattibilità e opportunità progettuale basato sull’analisi tecnica e funzionale dello sviluppo, fino alla realizzazione, posa in opera, configurazione e manutenzione evolutiva. Gli investimenti effettuati nella ricerca e sviluppo sulle tecnologie iot e blockchain, hanno permesso alle due aziende di sviluppare la piattaforma blockchain denominata Stark datachain, fornita alle aziende come starter per attivare processi in blockchain senza necessità di personale altamente specializzato, ottimizzando quindi le skill all’interno della propria realtà.

"La partnership con Aton Informatica - dichiara Pierpaolo Foderà, ceo di Adamantic - ci permette di proporre un’offerta dirompente, ricca di contenuti tecnologici, in un momento storico in cui la tecnologia sta di nuovo cambiando le regole del business. La blockchain applicata a contesti b2b e b2c, di cui Adamantic è da sempre promotore, sta già dimostrando il potenziale che può avere anche nel settore enterprise, nonostante le attuali soluzioni non abbiano ancora raggiunto la maturità necessaria a permettere il cambio di paradigma. Questa sinergia ci permette di potenziare tutti i presupposti indispensabili per realizzare soluzioni tecnologiche all’avanguardia e proporle con efficacia sul mercato". "Il percorso di crescita e di revisione - sottolinea Fulvio Duse, direttore generale del gruppo Aton - dell'offerta di Aton, iniziato un anno e mezzo fa, culmina nella partnership con Adamantic e ci permette di offrire una consulenza altamente qualificata per la progettazione e la realizzazione di soluzioni innovative con partner di comprovata competenza".