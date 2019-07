Fiere: Roma Sposa, torna con addobbi, make-up abiti e bomboniere

Roma, 9 lug. (Labitalia) - Sì, lo voglio. La decisione più importante è stata presa e ora? Nell'organizzare un matrimonio sono tanti i dettagli che i futuri sposi devono definire, come location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze. Per scegliere al meglio e riuscire così a vivere la propria favola romantica su misura, a Roma torna l’evento del settore più amato dal pubblico nazionale e non: dal 3 al 6 ottobre l'appuntamento con il wedding è a RomaSposa - salone internazionale della sposa, una grande e unica edizione a La Nuvola di Fuksas, per scoprire in anteprima le tendenze e le novità delle prossime stagioni, tra le tante soluzioni in mostra dei maggiori esperti del settore.

Se il futuro consorte è stato scelto, una delle prime decisioni da prendere è lo stile da seguire dalla cerimonia fino al taglio della torta, il fil rouge ideale del matrimonio. Particolari e in netto contrasto sono i più richiesti nel 2019, lo stile barocco con la sua magnificenza e lo stile boho chic con l’esaltazione della semplicità.

Un dualismo che si riscontra anche sulle passerelle per il 2020: sono tanti gli stilisti che propongono una sposa sofisticata e femminile, con abiti dalle forme essenziali accompagnate da tessuti preziosi e ricercati, che sottolineano con delicatezza il romanticismo di ogni donna.

Accanto a gonne corte si fanno sempre più strada modelli con il pantalone, come lo smoking. Non si abbandona però uno stile più estroso: per la prossima stagione è atteso un trionfo di piume, petali di organza, tulle e strascichi ma soprattutto abiti con spacchi profondi e centrali, con modelli dalle scollature importanti e audaci.

Dopo tanti anni ritornano le balze lisce, plissettate o decorate, con bordi ondulati e in pizzo. Con un’agenda ricca di sfilate ogni futura sposa potrà trovare l’abito da sogno: in passerella a ogni edizione più di 1.000 abiti con modelli, oltre che per la regina delle nozze, anche per lo sposo e da cerimonia.

RomaSposa è un evento molto amato e sempre atteso che cattura l’attenzione, a ogni suo appuntamento, di circa 30 mila i visitatori. Un viaggio a 360 gradi nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri con novità e trend di tutte le categorie merceologiche. Nei quattro giorni della manifestazione è possibile ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati, e nell'area wed academy seguire workshop e incontri in uno spazio riservato.