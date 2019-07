Estate: fra saldi e vacanze lo shopping è smart

Roma, 9 lug. (Labitalia) - Sempre più persone (73%) ricercano le informazioni per stabilire la destinazione per le vacanze sullo smartphone, quindi in mobilità, mentre solo il 32% destina parte del proprio tempo alla ricerca di una meta, ponderando le opzioni possibili seduto davanti al pc. A rivelarlo un'indagine condotta, in occasione dell’inizio dell’estate 2019, da ShopFully, piattaforma leader nel mobile-to-store, sugli utenti della propria app DoveConviene, interrogandoli sulle loro abitudini nell’organizzazione delle vacanze estive.

Lo smartphone, diventato quasi un’estensione del braccio, è ormai presente in ogni momento della nostra vita, nella quotidianità così come in vacanza, periodo nel quale il 60% dei rispondenti dichiara di utilizzarlo molto durante tutte le attività che svolge quotidianamente: per cercare informazioni utili sul luogo in cui si trova (66%), per consultare il meteo (62%), per scorrere i feed e condividere contenuti sui propri social network (62%), ricercare recensioni dei ristoranti (55%), informarsi sulle notizie di attualità (41%).

Le abitudini degli italiani in fatto di viaggi tendono sempre di più a orientarsi verso una fruizione principalmente da smartphone, dalla ricerca di informazioni alla prenotazione; lo stesso però non può dirsi dello shopping. Dall’indagine effettuata sugli utenti di DoveConviene emerge, infatti, che gli acquisti pre-vacanzieri vengono effettuati per il 74% dei rispondenti nei negozi fisici e non sul web.

Infatti, complici anche gli sconti di inizio luglio, gli italiani preferiscono ancora vedere e provare ciò che acquistano prima di andare in vacanza, meglio ancora se a costi ribassati. Un attaccamento ancora forte all’esperienza nel negozio fisico che è in perfetta corrispondenza con i dati internazionali secondo i quali il 90% degli acquisti avviene ancora nel negozio fisico e nel 56% dei casi l’acquisto è influenzato da una precedente ricerca di informazioni online, rigorosamente da mobile.

Ma quali saranno le categorie merceologiche più ricercate prima di partire per le vacanze estive? L’81% dei rispondenti ha dichiarato che acquisterà capi d’abbigliamento, il 50% cosmetici e creme e quasi il 21% alimenti a lunga conservazione da portare in viaggio. Soltanto il 10% ha dichiarato che acquisterà attrezzature sportive prima delle vacanze e il 9% prodotti tecnologici.

A ulteriore conferma del trend emerso dalla ricerca, ShopFully grazie alla tecnologia per la misurazione delle StoreVisits a sua disposizione, l’unica validata da Nielsen con un’accuratezza del 98,8%, ha misurato l’impatto del fenomeno 'Saldi' analizzando i dati di visita relativi al mese di luglio 2018, e ha riscontrato una crescita del 18,1% rispetto al mese precedente per le categorie sopra citate. In particolare, l’anno scorso nello stesso periodo è stato registrato un incremento del +32% per i negozi di attrezzature sportive, un +26% per l’abbigliamento, +17,4% per i negozi tecnologici e il 3% per i negozi beauty care. Tutti elementi che danno riscontro alle risposte fornite dagli utenti e che verranno confermate dalla misurazione delle visite in negozio che sarà effettuata anche quest’anno, una volta che il periodo dei saldi estivi sarà concluso.