Estate: Italianway, 30 destinazioni da mare a città, boom prenotazioni

Roma, 5 lug. (Labitalia) - "Dopo essere diventata il primo operatore a Milano per numero di immobili gestiti e il primo contribuente per Palazzo Marino, dopo la sola Airbnb, in termini di imposta di soggiorno raccolta e versata, Italianway, la start up innovativa fondata da Davide Scarantino e guidata da Marco Celani, affronta l’estate 2019 con trenta destinazioni italiane pronte ad accogliere viaggiatori di tutto il mondo in oltre 700 appartamenti, ville, o dimore storiche prenotabili direttamente dal portale". E' quanto si legge in una nota di Italianway. Con il lancio del primo franchising italiano del vacation rental, a fine gennaio, Italianway ha condiviso il suo modello di business vincente con tanti imprenditori del turismo decisi a valorizzare le rispettive destinazioni di appartenenza, aprendo le porte delle seconde case non utilizzate a un turismo internazionale di qualità.

E così, dopo essersi già affermata sui grandi Laghi di Como e di Garda e nel loro entroterra, in montagna (a Bormio), in collina con il borgo di T’Allicon sui Colli Piacentini, sul mare (a Santa Margherita di Pula in Sardegna, in Liguria a Rapallo, Genova, Sanremo e in Puglia nel Salento e nella Valle d’Itria), a Milano e in altre città come Napoli o Padova, Italianway è arrivata anche in destinazioni suggestive come le Langhe o il siracusano con Noto. “Siamo solo all’inizio della stagione estiva - spiegano Davide Scarantino e Marco Celani - e già stiamo registrando un boom di prenotazioni, il 70% delle quali da viaggiatori stranieri, molti del Nord Europa, soprattutto svedesi e norvegesi. Ci scelgono per realizzare il sogno di un’esperienza di soggiorno all’italiana, in una casa vera, con grandi spazi e un arredamento funzionale e autentico. E scelgono case con piscina, giardino o grandi terrazze attrezzate per mangiare fuori e godersi le serate estive in compagnia. O magari con la vista mare, montagna o lago. Sono viaggiatori esigenti come lo sono i turisti italiani che ci scelgono e sanno che le case di Italianway appartengono ad un segmento medio-alto”.

Nelle prossime settimane Italianway attiverà nuove località di mare come Finale Ligure, Alassio e Albenga, di montagna come Chiesa in Valmalenco e città d’arte come Firenze, Roma e Bologna. A settembre la filosofia dell’ospitalità della start up arriverà anche a Lampedusa, dove Italianway sta già lavorando all’allestimento di una serie di soluzioni di soggiorno in stile isolano. Per l’autunno ai nastri di partenza tante nuove destinazioni come Venezia, Udine, Torino, Rimini, Ancona, Catania e Trapani.