Libri: 'La bibbia dell’infobusiness' di Mik Cosentino in store digitali

Roma, 2 lug. (Labitalia) - 'La bibbia dell’infobusiness', il libro di Mik Cosentino, è ora disponibile anche in versione eBook negli store digitali. Mik Cosentino, vero nome Michele, è uno dei più celebrati imprenditori del web. Alle spalle ha una promettente carriera da nuotatore professionista, con numerose apparizioni in Nazionale per competizioni mondiali ed europee, quattro titoli italiani vinti nel proprio palmarès e una qualificazione alle Olimpiadi solamente sfiorata. Poi, un serio infortunio fisico pone fine alla sua carriera agonistica, privandolo al contempo di tutte le entrate economiche legate al nuoto e costringendolo a reinventarsi sotto ogni profilo. Nasce così, nel 2014, la volontà di interessarsi all’infomarketing e alle infinite potenzialità che caratterizzano il web. I suoi studi, svolti tra Italia e Stati Uniti, culmineranno con la creazione del mestiere e del neologismo con i quali ama presentarsi.

Mik Cosentino è, infatti, un infoimprenditore, che consiste nell’avviare un processo di digitalizzazione di un business online fino a renderlo quasi del tutto autonomo, ovvero in grado di generare un profitto ricorrente in maniera automatica. Oggi l’impresa dell’ex nuotatore si è imposta come punto di riferimento nel settore dell’imprenditoria online, e il suo business ha raggiunto il ragguardevole valore di oltre tre milioni di euro, attirando l’attenzione dei più importanti media italiani. 'La bibbia dell’infobusiness' ha l'obiettivo di raccogliere nella maniera più chiara ed accessibile possibile 'i 22 comandamenti per creare un business online', accompagnando il lettore verso l’ottenimento della libertà finanziaria che è ottenibile grazie alle passioni, al mestiere che già si svolge, ai talenti o alle idee ancora inespresse.

Lo scopo è, infatti, la trasformazione delle competenze e delle conoscenze in un business solido che, tramite il web, può arrivare a generare guadagni ricorrenti e automatici, in maniera del tutto indipendente dal tempo dedicato o da un coinvolgimento attivo del soggetto.