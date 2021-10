Oroscopo del Corriere di martedì 19 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

18 ottobre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 19 ottobre 2021.

ARIETE: Ridurre le aspettative non solo renderà più facile raggiungere gli obiettivi, ma ha anche il vantaggio nascosto di migliorare la tua vita personale.

TORO: Non esitate a mettere in pratica la vostra propensione agli affari oggi andando incontro alle esigenze delle persone con cui siete in contatto.

GEMELLI: Potresti sentirti come se fossi in cima al mondo oggi. Non sorprenderti se sarai inondato di messaggi: tutti vogliono sentire la tua voce.

CANCRO: Mentre tutti gli altri chiedono a gran voce di socializzare, potresti essere felice di restare a casa in silenzio oggi, svolgendo attività come leggere.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 18 ottobre 2021

LEONE: Smetti di dirti che è troppo tardi per raggiungere un sogno che hai avuto fin da piccolo. Sviluppa il tuo talento, qualunque esso sia.

VERGINE: Le persone saranno impressionate dalla tua capacità di avere un tono gentile, in ogni circostanza. Assumi il timone di un gruppo.

BILANCIA: Mantenere una routine troppo strutturata potrebbe impedirti di realizzare il tuo potenziale. Non ti soffermare sul presente.

SCORPIONE: C’è una leggera competizione nel rapporto di lavoro con un collega, ma sarà facilmente superabile se riuscirete a rassicurare chi vi sta accanto.

SAGITTARIO: Ti sentirai amato e apprezzato oggi grazie ai migliori amici, ai colleghi o ai tuoi parenti stretti. Faresti bene ad accettare un aiuto.

Oroscopo del Corriere di domenica 17 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CAPRICORNO: Hai sempre avuto un attaccamento emotivo al lavoro e questo è particolarmente vero oggi. Hai qualcosa di prezioso da offrire al mondo.

ACQUARIO: Cogli l'occasione per gustarti ogni momento. Più apprezzerai ciò che ti circonda oggi, più sarà facile attirare amore, fortuna e abbondanza.

PESCI: Non abbiate fretta e aspettate. E’ buono ponderare tutte le scelte che farete a breve, cercando di ascoltare anche il parere di un amico/a.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.