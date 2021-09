Bernardeschi, 11 lavoratori in nero nel suo lido: attività sospesa. La società che lo gestisce. "Erano pr"

Christian Campigli 03 settembre 2021 a

“La ricchezza assomiglia all'acqua di mare: quanto più se ne beve, tanto più si ha sete.” La massima del filosofo tedesco Arthur Schopenhauer sembra calzare a pennello su Federico Bernardeschi e sulla sfortunata vicenda che lo ha riportato agli onori delle cronache. No, niente triplette mirabolanti, assist no-look o nuovi contratti miliardari. Il panchinaro d'oro (oltre quattro milioni di euro l'anno di ingaggio per stare comodamente seduto accanto a mister Massimiliano Allegri) è stato pizzicato dal nucleo dell'ispettorato del lavoro dei carabinieri. Siamo a Marina di Carrara, città natale dell'ex pupillo della Curva Fiesole. Precisamente allo stabilimento balneare “Amare Holi Beach”.

La scorsa settimana i militari, impegnati nei controlli sui Green Pass e le feste abusive, hanno avuto la segnalazione di un aperitivo che stava andando un po' troppo per le lunghe. Così son montati sull'auto di servizio e hanno scoperto che in uno dei bagni più famosi della costa (che per mezzo secolo si è chiamato “Principe Fossa Maestra”), incidentalmente di proprietà del campione d'Europa con la maglia azzurra, vi erano lavoratori pagati in nero. Sì, avete letto bene. Un calciatore che guadagna oltre quattro milioni di euro, ai quali vanno poi sommati gli sponsor, avrebbe deciso di non assicurare e di non regolarizzare collaboratori che, nella migliore delle ipotesi, potranno forse arrivare a milleduecento euro al mese. Qui, per capirsi, non siamo di fronte al povero artigiano oberato dalle tasse più alte d'Europa e dallo Stato sanguisuga. Ma da un milionario che, semplicemente, avrebbe voluto fare il furbo. Come da italica abitudine. Federico Bernardeschi ha comprato lo stabilimento durante lo scorso campionato, lo ha ristrutturato e proprio in quella cornice, che ha scandito la quotidianità della sua adolescenza, ha festeggiato le nozze con l'ex concorrente del “Grande Fratello”, Veronica Ciardi, dopo aver assistito alla finale del torneo di tennis più famoso al mondo, Wimbledon.

Su sedici lavoratori presenti allo stabilimento “Amare Holi Beach”, solo cinque hanno potuto mostrare agli uomini in divisa un regolare contratto di lavoro. I carabinieri, a quel punto, hanno “formalizzato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che può essere revocato dopo la regolarizzazione di tutti i lavoratori in nero”. La società romana che gestisce il bagno ha minimizzato l'accaduto, sostenendo che si trattava di addetti alle pubbliche relazioni, che si occupavano dell'evento serale. E non di dipendenti dello stabilimento. Quello che è certo è la clamorosa, epocale, pessima figura di un baby prodigio che doveva diventare un campione. E che si è trovato coinvolto, magari a sua insaputa, nella più classica delle italiche bucce di banana.

