Vittorio Sgarbi senza mascherina. Critiche social per il video della caduta sulla neve

27 dicembre 2020 a

a

a

La caduta di Vittorio Sgarbi sulla neve il giorno di Santo Stefano spopola sui social, ma c'è anche chi lo critica perché non indossava la mascherina. Il fatto è avvenuto il 26 ad Asiago in una pista di sci di fondo. Il deputato e sindaco di Sutri aveva deciso di passare una giornata sulla neve e, visto che le discese sono chiuse ha optato per il fondo. Ma durante l'uscita è arrivata la caduta. Sgarbi l'ha presa bene e, ironicamente, ha pubblicato tre video della mattinata, compresi due della caduta, su Facebook. In uno ha attaccato Conte e speranza per i divieti imposti agli Italiani.

"Una giornata all'aria aperta non fa male a nessuno". Tuttavia diversi utenti hanno criticato, nei commenti, il fatto che Sgarbi e i suoi accompagnatori, che erano comunque distanziati, non indossavano le mascherine. Diversi gli utenti che tuttavia hanno preso le difese di Sgarbi: "Cosa interessa delle mascherine? Tu la indossi rispetti il distanziamento? Nel video vedi persone che nn sono in grado di intendere e volere?", risponde una sostenitrice del critico d'arte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.