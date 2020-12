Covid, Enrico Montesano nella bufera dopo video sul virus: Chi mi attacca è fascista

27 dicembre 2020 a

a

a

Enrico Montesano nella bufera è tornato a parlare del Covid mettendo in dubbio, in un video pubblicato su Facebook, l'orgine del virus. Il filmato è stato postato qualche giorno fa e ha sollevato un polverone. L'attore legge una lettera che gli è stata inviata da un follower delle sue pagine. La missiva mette in dubbio l'origine naturale del Covid-19 con una serie di teorie che mettono in relazione i laboratori dove sarebbe stato "creato" il virus con aziende farmaceutiche, fondazioni, Soros e Renzi.



Sui social e specialmente su Twitter si sono moltiplicati gli attacchi all'attore compreso quello del virologo Roberto Burioni: "Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il problema in questo momento è che siano disponibili senza ritardi i vaccini per tutti quelli che vogliono vaccinarsi".

L'attore ha risposto anche ad alcuni utenti che lo hanno criticato nella sua pagina Facebook. "Un consiglio: bisogna che ti fai vedere da uno buono", commenta una signora.

"Anche lei iscritta al partito fascista degli antifascisti o pende per i nazisti?", ha risposto l'attore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.