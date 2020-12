Covid, Omar Altobelli primo uomo vaccinato in Italia. Arriva dalla Ciociaria e lavora allo Spallanzani

27 dicembre 2020 a

a

a

Lui è originario di Aquino, piccolo comune in provincia di Frosinone. E' Omar Altobelli, da tempo trapiantato a Roma dove lavora come operatore socio sanitario all'istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani. Proprio nell'istituto, la mattina del 27 dicembre, giorno del V-Day ha ricevuto il vaccino anti Covid. Si tratta del primo operatore sanitario e del primo uomo in assoluto a ricevere il siero in Italia.

"E' andata bene, non ho sentito nemmeno dolore. E’ stato davvero un bel momento, un’emozione unica. L’ho fatto per la mia famiglia, per me stesso e per i miei pazienti”, ha detto l'operatore dopo aver terminato la vaccinazione. Poi ha lanciato un massaggio a chi non vuole vaccinarsi: "Da oggi parte la campagna vaccinale e spero che tutti si vaccinino. Ai no Vax dico che è importante vaccinarsi, è stato un anno difficile e non riesco neanche a parlare di quello che ho visto in reparto. Sono contento di essere stato una ‘cavia’ se pensano questo, ma sbagliano: il vaccino va fatto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.