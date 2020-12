Vittorio Sgarbi attacca Di Maio: Bibitaro, esempio dei nullafacenti al governo

22 dicembre 2020 a

Scontro a distanza tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e Vittorio Sgarbi. Motivo dello duello le parole del deputato e sindaco di Sutri contro la sindaca di Roma: "Faceva la cameriera". Virginia Raggi ha risposto con un "vergognati", ma non è finita lì. Infatti nella diatriba si è inserito Luigi Di Maio che con un post su Facebook ha preso le difese della prima cittadina di Roma: "Sorprende come una persona di cultura riesca ad essere così volgare e offensiva. Non è il nostro stile. Non è nemmeno lo stile di Virginia Raggi, che gli ha risposto da signora. Basta attaccare Virginia, basta offenderla, basta insulti. Chiediamo rispetto. Se oggi a Roma gli appalti sono regolari, se i parchi vengono puliti e curati, se è possibile andare in bici, se non ci sono più tangenti che girano e se le aree urbane iniziano ad essere finalmente riqualificate (incluso il manto stradale) è grazie a Virginia Raggi, alla sua giunta e a tutti i consiglieri del MoVimento 5 Stelle. Ripeto: ci vuole rispetto".

La risposta di Sgarbi non si è fatta attendere: "Non poteva mancare il raglio del 'bibitaro', plastico esempio dei nulla facenti al Governo, il rappresentante più illustre di un'Italia che premia gli sfaticati e incapaci e punisce chi lavora e fa impresa. Date agli italiani l'opportunità di andare a votare, così che possiate ritornare da dove siete venuti: dal nulla".

