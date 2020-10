12 ottobre 2020 a

Coronavirus, promettevano cure miracolose sul web. Oscurati 60 siti. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri del Nas per prevenire le truffe legate alla paura del virus. Dal primo giugno al 30 settembre i controlli dei Carabinieri del Nas hanno portato ad oscurare 60 siti web localizzati all’estero e annunci sui social forum che pubblicizzavano la vendita di prodotti dalle inesistenti capacità curative anti-Covid e farmaci vietati. Si trattava in realtà di truffe che facevano leva sull'ansia delle persone per la circolazione del virus.

È quanto emerge dalla presentazione dei risultati dell’operazione "Estate sicura", presentata il 12 ottobre a Roma, al ministero della salute

