09 settembre 2020 a

a

a

Omicidio Cerciello. A processo prof che pubblicò post choc sulla morte del carabiniere.

Andrà davanti al giudice Eliana Frontini, l’insegnante di Novara finita nella bufera per un commento pubblicato su una pagina Facebook a seguito dell’omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Lo riporta un lancio dell'AdnKronos. Nel post offensivo su Facebook sotto la foto in memoria del vicebrigadiere era riportata la frase "Uno in meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza" .

Il pm della procura di Novara Silvia Baglivo contesta alla donna i reati di vilipendio alle forze armate e di diffamazione. Nell’indagine è coinvolto anche il marito a cui viene contestato il reato di favoreggiamento, perché avrebbe aiutato la donna a eludere le indagini dichiarando che il post non era stato scritto dalla moglie ma da un altro famigliare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.