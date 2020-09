09 settembre 2020 a

a

a

Cani pitbull, Codacons chiede obbligo di museruola.

A Como una donna mentre stava passeggiando con la propria cagnolina è stata aggredita improvvisamente da un pitbull senza guinzaglio. Il tragico episodio è accaduto in località Fontana Massera, sulle rampe che dal paese salgono verso l’Alpè del Vicerè. La povera cagnolina della proprietaria, un esemplare di podenco andaluso di sei anni, è stata quasi sbranata dal feroce pitbull. "È un episodio gravissimo. Si tratta di razze canine a rischio, molto pericolose - commenta il presidente del Codacons Marco Donzelli - rispetto a questi episodi sono del tutto indifferenti le modalità con cui si realizzano le aggressioni perché esistono razze come pitbull, rotweiller e pastori tedeschi potenzialmente in grado di provocare ferite letali nell’uomo. Per questi motivi, il Codacons diffida il Ministero della Salute affinché introduca l’obbligo della museruola nei luoghi pubblici e il patentino per chi possiede cani particolarmente pericolosi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.