Minaccia figlia con il martello: "Ti spacco la testa". Arrestato cinquantenne.

È finito in manette per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 54enne che vive a Frattaminore, in provincia di Napoli. L’uomo dopo essersi introdotto nell’abitazione della figlia 35enne - dove vive anche l’ex moglie - pretendeva 300 euro per acquistare droga, minacciando le due donne con un martello di grosse dimensioni. L’ex moglie, che provava in tutti i modi a farlo ragionare, è stata spintonata fino al bagno chiusa a chiave. Approfittando, però di questo momento di distrazione, la 35enne ha contattato il 112 e chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Grumo Nevano. Gli agenti, giunti sul luogo in pochi minuti, hanno bloccato il 54enne che ancora stringeva tra le mani il martello: "Ti brucio viva", ripeteva anche davanti ai militari, "Ti spacco la testa". L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.

