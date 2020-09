05 settembre 2020 a

a

a

Lapo Elkann all'attacco: "Va arrestato chi è andato in giro con il covid fregandosene".

"Non voglio essere duro, ma realisticamente parlando la gente che aveva il Covid e se ne è fregata, andando in giro, in un Paese civile dovrebbe essere messa in prigione, perché mette a repentaglio la vita degli altri". Lo ha Lapo Elkann, intervistato da Sky Tg24, aggiungendo che "mettere in pericolo la vita degli altri e fregarsene della loro salute è un crimine". Dichiarazioni che arrivano dopo le polemiche dei giorni scorsi sui contagi al rientro dalla vacanze e nel giorno in cui scendono in piazza a Roma i negazionisti del movimento no mask.