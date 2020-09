Ragazza colpita alla testa da asse che cade da furgone in corsa | VIDEO

03 settembre 2020 a

a

a

Ragazza colpita alla testa da asse che cade da furgone in corsa.

E' accaduto è accaduto in provincia di Genova il 26 agosto nella zona di Bargagli. Ora la polizia è riuscita ad identificare l'uomo che era al volante del furgoncino con il cassone aperto di quelli che si utilizzano in edilizia che ha proseguito la corsa non rendendosi conto di aver ferito la ragazza che è stata trasportata in ospedale.

Grazie ai video girati da alcune telecamere di sorveglianza della zona gli agenti della questura di Genova hanno identificato il pirata. La ragazza è stata ricoverata in ospedale e se la caverà con qualche giorno di prognosi.