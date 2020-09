03 settembre 2020 a

Neonato trovato morto dietro una siepe, fermati moglie e marito

La triste storia viene da Roccapiemonte, un piccolo centro in provincia di Salerno. Il piccolo di pochi mesi è stato trovato senza vita ieri sera, 3 settembre dietro una siepe nel paesino del Salernitano. Sono state avviate subito le indagini per identificare il piccolo corpo e individuare i responsabili dell'abbandono. Secondo quanto riferisce l'AdnKronos due coniugi, di 47 e 42 anni, sono stati fermati dai carabinieri di Mercato San Saverino che si stanno occupando del caso. Per loro l'ipotesi di reato è omicidio. Svolta dunque nelle indagini per capire cosa è accaduto.