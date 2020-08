30 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, il medico sardo attacca: "Grazie agli idioti siamo dovuti rientrare dalle ferie".

Protagonista dello sfogo social su Facebook medico infettivologo in servizio a Sassari che ha postato un foto con la tuta protettiva, mascherina e dispositivi di protezione allegando un duro commenti ricolto a chi sta ancora sottovalutando la pandemia.

Questo il messaggio: "Per far capire agli idioti che ancora oggi sottovalutano la grave pandemia che sta attraversando il pianeta, ebbene a Sassari vista la situazione di affanno e di gravità che si è creata nel reparto Malattie Infettive, ci hanno revocato le ferie, rientriamo tutti al lavoro, con grande senso del dovere, non osate più chiamarci eroi, ve ne saremo tutti grati, interrompo le ferie, ma l’emergenza chiama".