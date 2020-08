Poliziotti aggrediti. Sassaiola e insulti contro agenti intervenuti per una rissa | VIDEO

24 agosto 2020 a

a

a

Poliziotti intervenuti per sedare una rissa insultati e aggrediti. E' accaduto sabato 23 agosto a Marina di Carrara. Gli agenti, impegnati negli incontri anti Covid sono stati chiamati a intervenire per mettere fine a una rissa. Nel video si vedono gli agenti che cercano di far entrare in auto un ragazzo, ma la folla glielo impedisce tenendo aperti gli sportelli e lanciando sassi e oggetti contro l'auto della polizia.

Tre agenti sono rimasti feriti. Sono in corso indagini per identificare tutti coloro che erano intorno ai poliziotti. Sul posto ci sono diverse telecamere di sorveglianza: i filmati potranno aiutare nelle indagini.