Coltellate tra pizzaioli, ferito un egiziano. fermato il collega.

Una lite per futili motivi, scoppiata nella cucina della pizzeria dove entrambi lavoravano, è finita a coltellate. È successo intorno alle 19,30 a Colico, in provincia di Lecco. Uno dei due, un marocchino incensurato, ha colpito con un coltello al fianco il collega egiziano trasportato in ospedale in codice giallo. Impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica dei fatti i carabinieri della locale Stazione che hanno fermato, ancora sul posto, il collega della vittima sequestrando la lama. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica. L'egiziano ferito è ricoverato in ospedale.