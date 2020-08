21 agosto 2020 a

a

a

Sesso sullo scoglio al mare, coppietta ripresa dai bagnanti. Il video circola sul web.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in Puglia a Sant'Andrea di Melendugno e lo riporta il sito borderline24.com (clicca qui). Una coppia è salita sullo scoglio più alto della costa e lì si è lasciata andare a un rapporto amoroso focoso sotto gli occhi dei bagnanti che da sotto hanno visto veramente tutto. Qualcuno ha pensato bene di riprendere la scena hot con un cellulare e il video in poche ore è diventato virale sul web e nelle chat di WhatsApp. Non è la prima volta che alcune coppie vengono riprese in atteggiamenti intimi e bollenti in questa strana estate. Forse l'effetto del lockdown.