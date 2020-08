"Non c'è Coviddi, potete uscire tanto poi vi veniamo a prendere". Il video degli infermieri è virale

20 agosto 2020 a

Hanno deciso di filmarsi all'interno dell'ambulanza, con le tute, mascherine e protezioni che ormai abbiamo iniziato a conoscere. Sta diventando virale sui social il filmato girato con uno smartphone da tre simpatici infermieri siciliani - due uomini e una donna - che ironizzano sulla voglia di uscire in questo periodo in cui la pandemia a sta mostrando ancora tutta la sua forza.

"Non c'è Covid. E' impressione", dice quello al centro. "Potete uscire, che poi vi veniamo a prendere". dice ironica la ragazza dietro. "State allegri", conclude l'infermiere che è alla guida. Il video, proprio in questi giorni in cui si dibatte tanto sulle nuove restrizioni imposte dal governo, sta facendo il giro di chat e social.