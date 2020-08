20 agosto 2020 a

Fanno sesso in una discarica davanti ai vigili urbani. Multa da 20 mila euro.

Costerà veramente caro a una coppia di cinquantenni il raptus di passione che li ha spinti nei giorni scorsi a fare sesso in auto nei pressi di una discarica a Lignano Sabbiadoro. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto i due sono stati sorpresi sul più bello da una pattuglia dei vigili urbani. Gli agenti hanno invitato i due a ricomporsi ma la coppia, come se nulla fosse, ha continuato costringendo i vigili ad intervenire. Sono stati multati per atti osceni in luogo pubblico. Dovranno pagare 10 mila euro a testa.