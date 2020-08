20 agosto 2020 a

Sesso in auto in pieno giorno nella piazzola di sosta.

E' accaduto poco fuori Napoli lungo la strada statale Cilentana. Secondo quanto riporta il sito Voce di Napoli (Clicca qui) una coppia sarebbe stata notata in atteggiamenti intimi piuttosto spinti ed espliciti all'interno di un'auto ferma in una piazzola di sosta tra le uscite di Agropoli Nord e Agropoli Sud, in direzione di Salerno. La macchina è stata in sosta per oltre quaranta minuti. E i due avrebbero consumato un rapporto tra le auto che frecciavano. Alcuni residenti della zona, vista la presenza dei bambini, hanno chiamato il 112. Ma quando sono arrivati i carabinieri l'auto era già ripartita.