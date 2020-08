19 agosto 2020 a

Traffico autostrade, in arrivo un week end da bollino rosso.

Le autostrade più battute dai vacanzieri saranno la A22, Verona-Brennero, lungo tutta la tratta soprattutto agli svincoli per le località di montagna. E poi la A4, Torino-Venezia, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l'allacciamento con la A22, tra Padova e Quarto d'Altino, e sulla tratta veneto-friulana fino alla Barriera di Lisert. In elenco anche la A6 tra Torino e Savona, la A8/A9, vicino al confine con la Svizzera, A10 tra Genova e Ventimiglia, la A12 tra Genova e Viareggio e la A15 tra Parma e La Spezia;

Traffico intenso anche sull'Autostrada del Sole (A1) tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l'allacciamento con la A30. Attenzione sulla A3 tra Napoli e Salerno così come sulla A2, Autostrada del Mediterraneo, tra Salerno e Reggio Calabria.

E ancora lungo la A14, tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto, sulla A30 tra l'allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino, sulla A23, al confine con l'Austria dall'intersezione con la A4 e sulle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Ovviamente si prevedono code e rallentamenti anche in uscita dai grandi centri urbani e in entrata nei giorni di controesodo. Quanto alle statali, circolazione critica sulla 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, lungo la SS131 Carlo Felice in Sardegna. Nel Lazio previsto traffico più intenso del solito sulla Pontina (SS 148).

Possibili code, inoltre, sulla E45 (SS675 e SS3 bis) che attraversa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, sull'Aurelia (SS1 che va dal Lazio alla Liguria) e sull'Adriatica (SS16 che interessa Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna).