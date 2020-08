Mare, ragazzina insultata e picchiata da tre quindicenni

19 agosto 2020 a

Tre quindicenni, due milanesi e una marchigiana, sono state denunciate dai carabinieri di Riccione, nel Riminese, per lesioni e rapina. Secondo quanto si apprende, le tre minori avrebbero aggredito e picchiato con violenza una coetanea di Verona che si trovava in Riviera per una vacanza con i genitori e due amiche. L’episodio risale a domenica notte, sul lungomare di Riccione: le ragazzine si sarebbero accidentalmente urtate e ne sarebbe scaturita una lite, in seguito alla quale le tre 15enni avrebbero, prima insultato pesantemente la vittima, poi l’avrebbero presa a calci e pugni. Nemmeno i passanti sarebbero riusciti a fermare l’aggressione, terminata solo con l’intervento dei carabinieri. I militari hanno chiamato il 118 e la vittima è stata portata al pronto soccorso con ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le tre 15enni, che intanto si erano allontanate, sono state rintracciate e condotte in caserma, dove sono state raggiunte dai genitori. Per loro è scattata una denuncia a piede libero per lesioni e rapina, poiché durante l’aggressione avrebbero strappato una collanina d’oro alla vittima, trasmessa al Tribunale dei Minori di Bologna.